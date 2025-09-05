Il percorso di preparazione verso la gara con la Juventus è già cominciato in casa Inter. Sarà consolidato al rientro dei nazionali, chiaramente, ma Chivu si è fatto un'idea di come affrontare i bianconeri. Il piano emerge anche dalla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

"Uno dei meccanismi sui quali Chivu sta lavorando è il ritmo del recupero palla, soprattutto da parte dei centrocampisti. Barella e Sucic sembrano predisposti al sacrificio, per caratteristiche naturali, e potrebbero dunque essere armi preziose a Torino contro la Juventus. A Calhanoglu invece spetterebbe il compito di sfruttare la qualità nelle verticalizzazioni a beneficio delle due punte, Lautaro e Thuram".