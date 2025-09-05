I nerazzurri hanno valutato la possibilità di ingaggiare il centrocampista della Roma, salvo poi virare sul francese ex Lens

Fabio Alampi Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 13:16)

Tra i nomi accostati all'Inter nel corso del mercato estivo c'è stato anche quello di Manu Kone: un'opportunità nata e svanita nel giro di poche ore, con la Roma che si è tirata indietro al momento di chiudere l'operazione e i nerazzurri che hanno deciso di virare su Andy Diouf.

Un giocatore dalle caratteristiche tecniche diverse, ma che rispecchia maggiormente i parametri di Oaktree, come spiega il Corriere dello Sport: "Sarebbe sbagliato considerare Diouf come una sorta di alter ego di Koné. Di fatto, il centrocampista della Roma è stato interista per poco più di un giorno. Poi la famiglia Friedkin ha troncato ogni discorso.

L'ex Borussia Moenchenglabach era il profilo ideale per soddisfare in toto le necessità nerazzurra, divenute una priorità nell'ultimo scorcio di mercato. Lo stop alla trattativa, dunque, ha imposto un cambio di obiettivo. E, dopo alcuni giorni di valutazioni, il mirino si è spostato su Diouf, prelevato dal Lens per 20 milioni più 5 di bonus: quindi perfettamente all'interno dei paletti di Oaktree, a differenza di Koné".