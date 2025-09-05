FC Inter 1908
CdS – Kone è stato dell’Inter per poco più di un giorno. Diouf non alter ego, ma…

CdS – Kone è stato dell’Inter per poco più di un giorno. Diouf non alter ego, ma… - immagine 1
I nerazzurri hanno valutato la possibilità di ingaggiare il centrocampista della Roma, salvo poi virare sul francese ex Lens
Tra i nomi accostati all'Inter nel corso del mercato estivo c'è stato anche quello di Manu Kone: un'opportunità nata e svanita nel giro di poche ore, con la Roma che si è tirata indietro al momento di chiudere l'operazione e i nerazzurri che hanno deciso di virare su Andy Diouf.

CdS – Kone è stato dell’Inter per poco più di un giorno. Diouf non alter ego, ma…- immagine 2
Getty Images

Un giocatore dalle caratteristiche tecniche diverse, ma che rispecchia maggiormente i parametri di Oaktree, come spiega il Corriere dello Sport: "Sarebbe sbagliato considerare Diouf come una sorta di alter ego di Koné. Di fatto, il centrocampista della Roma è stato interista per poco più di un giorno. Poi la famiglia Friedkin ha troncato ogni discorso.

CdS – Kone è stato dell’Inter per poco più di un giorno. Diouf non alter ego, ma…- immagine 3
Getty Images

L'ex Borussia Moenchenglabach era il profilo ideale per soddisfare in toto le necessità nerazzurra, divenute una priorità nell'ultimo scorcio di mercato. Lo stop alla trattativa, dunque, ha imposto un cambio di obiettivo. E, dopo alcuni giorni di valutazioni, il mirino si è spostato su Diouf, prelevato dal Lens per 20 milioni più 5 di bonus: quindi perfettamente all'interno dei paletti di Oaktree, a differenza di Koné".

