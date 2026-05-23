Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
GdS – Inter, quattro Under 23 aggregati per Bologna: gara speciale per…
Bologna-Inter di oggi sarà anche una vetrina. Non solo per chi saluterà definitivamente l'Inter, ma anche per chi potrebbe esordire in prima squadra e per chi, tra coloro che hanno già avuto questa fortuna, potrà avere una nuova chance. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:
"Chivu porterà al Dall’Ara alcuni giovani dell’Under 23. Mattia Mosconi, 2007, subentrato contro Lazio e Verona, lo sloveno Luka Topalovic (2006, 4 gol e 6 assist in Serie C), il polacco Iwo Kaczmarski - tra i giocatori più positivi della stagione, 34 partite - e Matteo Cocchi, 2007, terzino sinistro già visto da titolare in Coppa Italia col Torino.
Gara speciale per lui: cresciuto a Molinella, un paesino a un’ora di macchina dal Dall’Ara, ha giocato nelle giovanili del Bologna fino al 2021, prima di vestire la maglia nerazzurra. Suo padre vinse uno scudetto Allievi con i gialloblù nel 1989. Oggi può rendere la famiglia orgogliosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA