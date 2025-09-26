Lautaro Martinez è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Dopo il forfait di Amsterdam e l'impiego dalla panchina con il Sassuolo, ha smaltito definitivamente il dolore alla schiena. E non vede l'ora di scendere in campo dal primo minuto. Anche per consolidare una tradizione positiva contro il Cagliari. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:
L'argentino scalpita: sarà di nuovo lui a guidare l'attacco nerazzurro nella prossima gara di campionato
"Il ritorno di Lautaro poi, dopo una partita e mezzo di revisione al telaio, aiuterà l’Inter a recuperare ferocia in area di rigore e personalità nelle fasi delicate. Il capitano, fermo all’unico gol stagionale contabilizzato un mese fa contro il Torino, tornerà a tempo pieno all’Arena, accompagnato dalle credenziali di 11 reti segnate al Cagliari in 11 partite. Cinque nelle ultime cinque, è la squadra che lo ispira di più. Anche questa, se ci pensate, è una tradizione confortante".
