"Nella giornata in cui è stata confermata la scelta di Bisseck da centralone in mezzo alla difesa – non è un esperimento, ma un lampo di futuro -, pure altri giovani hanno fatto deludenti passi indietro. Ad esempio, nella tonnara in mezzo, Sucic non era né il virtuoso che usa la suola né il faticatore che sarebbe servito. Il croato è stato un acquisto di grande prospettiva, ma non è il cagnaccio a cui si possa chiedere di alzare il livello dello scontro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.