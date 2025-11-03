Chivu ha scelto ancora Bisseck come centrale nella gara contro il Verona. Il difensore tedesco sembra convincere nella nuova posizione, meno bene Sucic e Bonny.
Inter, conferma Bisseck: “Non è un esperimento, un lampo di futuro”. Mercoledì in attacco…
"Nella giornata in cui è stata confermata la scelta di Bisseck da centralone in mezzo alla difesa – non è un esperimento, ma un lampo di futuro -, pure altri giovani hanno fatto deludenti passi indietro. Ad esempio, nella tonnara in mezzo, Sucic non era né il virtuoso che usa la suola né il faticatore che sarebbe servito. Il croato è stato un acquisto di grande prospettiva, ma non è il cagnaccio a cui si possa chiedere di alzare il livello dello scontro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Pure Bonny, l’attaccante nerazzurro migliore visto finora con tre reti e tre assist, è misteriosamente sparito in Veneto. Mercoledì al suo posto ci sarà quindi Pio, nel curioso “lascia e piglia” per il ruolo di partner di Lautaro. Se cambia sempre il giovane accanto al Toro, non cambia mai il capitano: eppure, lo stesso argentino gira meno degli altri, nella testa e nelle gambe", aggiunge Gazzetta.
