"Nel cortile di casa, leggasi campionato, e contro gli avversari della parte destra della classifica, l’Inter è infallibile. Ieri ha reagito come meglio non avrebbe potuto al 2-0 iniziale del Pisa. A Cristian Chivu è stato sufficiente togliere Luis Henrique e inserire Federico Dimarco per rovesciare il risultato e prendere a pallonate il Pisa di Alberto Gilardino. È finita 6-2, ma i gol nerazzurri potevano essere dieci, l’Inter ha creato una quantità industriale di occasioni".