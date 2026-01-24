Si era messa malissimo dopo pochi minuti Inter-Pisa. Poi è arrivata la grande reazione dei nerazzurri, innescata da una mossa di Cristian Chivu. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:
GdS – L'Inter poteva segnare dieci gol: una mossa ha cambiato la partita
GdS – L’Inter poteva segnare dieci gol: una mossa ha cambiato la partita
"Nel cortile di casa, leggasi campionato, e contro gli avversari della parte destra della classifica, l’Inter è infallibile. Ieri ha reagito come meglio non avrebbe potuto al 2-0 iniziale del Pisa. A Cristian Chivu è stato sufficiente togliere Luis Henrique e inserire Federico Dimarco per rovesciare il risultato e prendere a pallonate il Pisa di Alberto Gilardino. È finita 6-2, ma i gol nerazzurri potevano essere dieci, l’Inter ha creato una quantità industriale di occasioni".
