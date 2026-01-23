Le mosse dell'allenatore in vista del Pisa e quelle del club nerazzurro in vista del futuro: si parla di questo sul quotidiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 17:02)

Inevitabile l'accostamento. "Padre e Pio. Chivu ed Esposito. Il padre calcistico e il ragazzo che sta assumendo i connotati del santo salvatore". Il quotidiano parla dell'allenatore nerazzurro e dell'attaccante che ha attirato l'attenzione dei tifosi dell'Arsenal nell'ultima gara di Champions. "Si sono chiesto se fosse in vendita, ma Esposito è dell'Inter - si legge - e lo sarà a lungo, tant'è che presto si discuterà presto di prolungamento del contratto di un anno e ritocco dell'ingaggio, anche se l'agente ha dichiarato «non esserci alcuna fretta»".

Chivu stasera contro il Pisa lo dovrebbe mandare in campo dal primo momento insieme a Lautaro. "L'Inter è ormai certa di doversi sobbarcare le due partite extra dei playoff di Champions (serve un punto mercoledi a Dortmund per la matematica, ma anche perdendo l'ingresso è probabile, mentre la top-8 è ormai un miraggio), quindi conti. Per questo stasera ci sarà qualche minima rotazione", si legge ancora sullo stesso quotidiano.

"In qualche modo l'addio alla possibilità di top-8 in Champions ha fatto virare l'attenzione sul Pisa. La percezione dell'importanza della partita è alta. Perché con il tabellone tennistico offerto dal weekend (Roma-Milan e Juventus-Napoli, seconda contro quarta, terza contro quinta), è matematico che almeno due rivali perderanno punti per strada, se non addirittura tutte e quattro", si legge a proposito delle prossime gare del calendario della Serie A.

A proposito del mercato il quotidiano aggiunge: "C'è anche il romantico "si" di Perisical ritorno, ma qui serve che il Psv mercoledi perda con il Bayern ed esca dalla Champions. Sono mosse low-cost per il presente che preparano un'estate da grandi manovre. Una programmazione a cui Chivu partecipa attivamente: il tecnico era infatti presente alla riunione con i dirigenti di Oaktree, seppur i temi fossero prevalentemente finanziari. Un segnale fortissimo: c'è comunione d'intenti, c'è un allenatore che fa "padre" al progetto tecnicoe, soprattutto, c'è una proprietà che programma, nonostante molti tifosi sostengano il contrario", conclude.

(Fonte: Libero)