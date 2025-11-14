L'Italia di Rino Gattuso supera 2-0 a fatica, nel finale, la Moldavia nella penultima gara di qualificazioni ai Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.
GdS / Moldavia-Italia, pagelle: Pio Esposito, coraggio e tecnica. Dimarco decisivo
Voti e giudizi del quotidiano dopo il successo per 2-0 degli Azzurri a Chisinau contro i padroni di casa della Moldova
All'indomani della sfida, La Gazzetta dello Sport ha analizzato le singole prove dei calciatori azzurri con il consueto appuntamento con le pagelle.
Andiamo a scoprire i voti e i giudizi dei tre calciatori dell'Inter impegnati con la Nazionale:
Pio Esposito 6,5: "Lo spirito lo sospinge quanto coraggio e tecnica: una girata al volo meriterebbe un destino migliore ma esce troppo centrale. Viene ricompensato dal gol del 2-0".
Dimarco 6: "Fischiato dal pubblico di Chisinau per un contatto a centrocampo, in pochi scatti indovina l'assist che sblocca il lucchetto della Moldova all'88'".
Frattesi s.v.
