La fortuna dell'allenatore nerazzurro è poter contare su diverse soluzioni che non alterano il valore delle performance di squadra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 novembre - 10:00

La differenza sostanziale con lo scorso anno è sempre più evidente. L'Inter può contare su una serie di soluzioni che prima non aveva, garantendosi un alto livello di rendimento a prescindere da chi vada in campo. Il riferimento è ovviamente all'attacco. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Quattro punte, sei possibili combinazioni, tutte utilizzate in queste prime 15 gare stagionali. Anche questa è una dimostrazione della rinnovata abbondanza dell’attacco nerazzurro. Del resto, anche recentemente, Chivu è stato chiaro: non ci sono coppie prestabilite, a seconda delle caratteristiche, tutti possono giocare con tutti. Ed è puntualmente accaduto.

Anche se, inevitabilmente, c’è un tandem più utilizzato degli altri, ovvero quello formato da Lautaro e Bonny (373’), e uno meno, vale a dire Thuram-Bonny. A condizionare questi numeri, però, c’è l’infortunio di Tikus, costretto a rimanere fuori per circa un mese, saltando ben 6 gare. Altrimenti, le cifre sarebbero state diverse. Perché, in ogni caso, Lautaro-Thuram resta la coppia titolare. La vera ricchezza, semmai, confermata proprio da questi dati, è che se uno di quei due manca, ora l’Inter ne risente decisamente meno".

Insomma, il rumeno può scegliere in piena tranquillità. Senza osare più di tanto, considerando che tutti garantiscono massimo rendimento. Si legge ancora: "La certezza è che, a prescindere da chi giochi davanti, la squadra nerazzurra segna sempre e comunque. L’eccezione è il tandem Thuram-Bonny, ma insieme sono rimasti in campo appena 29’: insomma, non è significativo. L’ex-Parma insieme a Lautaro, invece, assicura il maggior volume di fuoco: ben 14 reti, una ogni 26’. Appena sotto il Toro e Tikus, che permettono all’Inter di spedire un pallone nella porta avversaria ogni 33’.

La curiosità, allora, è scoprire l’opposto. Vale a dire qual è la coppia con cui l’Inter subisce meno. Ebbene, meglio senza Lautaro. Nel senso che i tre tandem senza l’argentino non hanno ancora registrato una rete al passivo. C’è da dire, però, che sono anche quelli utilizzati meno. Per trovare un dato più significativo, allora forse la migliore protezione arriva dalla coppia Lautaro-Esposito: un solo gol incassato in 296’. Ad ogni modo, esiste un aspetto tecnico che, probabilmente, spiega la statistica: sia il Toro sia l’azzurro, infatti, sanno meglio dei due compagni di reparto come giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e far salire la squadra".