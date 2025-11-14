Pio Esposito ha messo di nuovo la firma su un successo dell'Italia. Il giovane attaccante dell'Inter ha reso meno imbarazzante il tabellino del match in casa della Moldavia, siglando la seconda rete azzurra. Di lui si parla anche sul Corriere dello Sport di oggi:

"A proposito di media: 151 minuti in quattro gare in maglia azzurra e due gol, il primo all’Estonia, l’altro ieri sera, tanto per rendere la vittoria azzurra un po’ meno sbiadita rispetto a quanto visto. Segna solo quando è fuori casa: entrambe le reti azzurre in trasferta, lo stesso con la maglia dell’Inter. Domenica potrebbe colmare questa lacuna: «Sarebbe molto bello riuscire a segnare a San Siro, giocare lì è tanta roba e non mi sono sbloccato neanche con l’Inter. Avrebbe un gusto particolare farlo con la Nazionale, magari mi sblocco pr ima in azzurro che in... nerazzurro». Intanto continua a segnare in azzurro".