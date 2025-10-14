Gli Azzurri di Rino Gattuso non possono sbagliare: l’obiettivo è blindare il secondo posto che vale i playoff per giocarsi le proprie chance negli spareggi e tentare di strappare il pass per la competizione iridata.

“Gattuso ha l’imbarazzo della scelta e vive senza patemi il ko di Kean, per affiancare Retegui può scegliere tra Raspadori, un apriscatole consolidato in azzurro, e il ventenne Pio Esposito, l’esplosivo ventenne dell’Inter, paragonato dall’ex ct Spalletti a Vieri”.

“La scelta, se non è ancora compiuta, si avvicina con ogni probabilità alla versione definitiva. Raspadori in vantaggio per fare coppia con Retegui, ma Pio Esposito è ancora in corsa. Due motivazioni sembrano spingere il ct verso questa decisione. La lentezza dei difensori centrali di Israele favorisce attaccanti rapidi. Pio, come Retegui, rischia di diventare un bersaglio più facile da catturare in marcatura”.

Ieri pomeriggio Gattuso ha provato Pio accanto a Retegui nel primo allenamento a ranghi completi; la vera rifinitura è prevista questa mattina, quando il CT sceglierà gli undici.

“Pio Esposito non ha ancora l’abitudine a giocare ogni tre giorni e ha tenuto il campo 75 minuti a Tallinn. Il suo ingresso sarebbe utile anche in corsa. Detto questo, il ballottaggio va tenuto aperto”.