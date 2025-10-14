Giornale – All’età di Esposito Vieri era in B. E ai tifosi avversari che criticano l’entusiasmo…

Del momento di Pio Esposito, tra Inter e Nazionale, e dei tanti attestati di stima che stanno arrivando al centravanti nerazzurro ha parlato il Giornale

Andrea Della Sala Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 13:02)

"Che giochi dall'inizio o che entri per dare una spallata alla partita, Pio Esposito, per tutti semplicemente Pio, è l'uomo del momento più che l'attaccante del futuro. In nemmeno due mesi ha esordito in Serie A, Champions League e Nazionale. Ha segnato con l'Inter e con l'Italia. Ha compiuto 20 anni a fine giugno. Alla sua età, Bobo Vieri, cui somiglia come nessun altro attaccante italiano negli ultimi 20 anni, giocava in Serie B e non era bravo com'è lui adesso. Bobo aveva già potenza e senso del gol, innati, ma la tecnica è venuta dopo. Ore e ore di lavoro che oggi sembrano sparite dai menù degli allenamenti. Pio ha giocato due stagioni a Spezia, entrando a modo suo nel mondo del professionisti, 19 gol al secondo anno e Serie A sfiorata", sottolinea il Giornale.

"Il vantaggio di conoscere Chivu (soprattutto il vantaggio per Chivu di conoscere lui), la fiducia ricevuta alla prima occasione (l'infortunio di Lautaro per il debutto in Champions da titolare), il consenso che si allarga e conquista il nostro calcio. In poche settimane, Esposito III ha già fatto molto, ma molti di più sono i complimenti che incassa. Per qualcuno, magari tifoso di una squadra diversa dall'Inter, l'entusiasmo è eccessivo, non giustificato da un paio di gol. Un raro caso in cui la fama arriva prima dei meriti, che già ci sono ma che da soli non spiegano la montagna di ottimismo che Pio ha scatenato dacché è comparso in tv, visto da tutti. Carburante, soprattutto la speranza di essere finalmente di nuovo vicini ad avere un grande centravanti. L'Inter se lo coccola, rapporto solido col ragazzo e la sua famiglia e contratto valido fino al 2030. Esposito oggi guadagna 1 milione all'anno, ma l'impressione è che non passerà molto perché quell'accordo vada rivisto", aggiunge il quotidiano.