Genoa, De Rossi sorride: 2 rientri contro l’Inter, dubbio in difesa. Superata quota 30 mila

Novità dall'infermeria in casa rossoblù con due recuperi in vista della sfida di domenica contro l'Inter di Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Buone notizie per il Genoa e per il suo allenatore Daniele De Rossi in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica alle 18:00. Il Grifone recupera Albert Gronbaek, che ha smaltito i problemi muscolari, e Morten Frendurp.

Entrambi tornano ad allenarsi con la squadra e saranno a disposizione, come riferisce il quotidiano ligure Il Secolo XIX.

Difficile, invece, la presenza di Leo Ostigard: gli esami hanno escluso una lesione al polpaccio ma non ha ancora dolore e il suo rientro in gruppo è rimandato.

Al centro della difesa possibile conferma per Otoa, già testato nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, con al fianco Marcandalli e Vasquez.

Il quotidiano riferisce che continua a crescere il dato relativo agli spettatori: superata quota 30 mila al Ferraris, restano in vendita alcune centinaia di biglietti tra Distinti e Tribuna.

