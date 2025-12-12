Buone notizie per il Genoa e per il suo allenatore Daniele De Rossi in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica alle 18:00. Il Grifone recupera Albert Gronbaek, che ha smaltito i problemi muscolari, e Morten Frendurp.

Entrambi tornano ad allenarsi con la squadra e saranno a disposizione, come riferisce il quotidiano ligure Il Secolo XIX.

Difficile, invece, la presenza di Leo Ostigard: gli esami hanno escluso una lesione al polpaccio ma non ha ancora dolore e il suo rientro in gruppo è rimandato.