Buone notizie per il Genoa e per il suo allenatore Daniele De Rossi in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica alle 18:00. Il Grifone recupera Albert Gronbaek, che ha smaltito i problemi muscolari, e Morten Frendurp.
Novità dall'infermeria in casa rossoblù con due recuperi in vista della sfida di domenica contro l'Inter di Chivu
Entrambi tornano ad allenarsi con la squadra e saranno a disposizione, come riferisce il quotidiano ligure Il Secolo XIX.
Difficile, invece, la presenza di Leo Ostigard: gli esami hanno escluso una lesione al polpaccio ma non ha ancora dolore e il suo rientro in gruppo è rimandato.
Al centro della difesa possibile conferma per Otoa, già testato nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, con al fianco Marcandalli e Vasquez.
Il quotidiano riferisce che continua a crescere il dato relativo agli spettatori: superata quota 30 mila al Ferraris, restano in vendita alcune centinaia di biglietti tra Distinti e Tribuna.
