La sconfitta con il Liverpool per il dubbio rigore assegnato nel finale ai Reds non è ancora stata digerita in casa nerazzurra

Andrea Della Sala Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 09:43)

La sconfitta con il Liverpool per il dubbio rigore assegnato nel finale ai Reds non è ancora stata digerita in casa nerazzurra. L'Inter si è interrogata sull'operato dell'arbitro e non ha ancora capito il perché di quella decisione.

"L’Inter è esterrefatta, l’Uefa avrebbe preferito una decisione di campo. Come si dice, il giorno dopo è anche peggio: la polemica monta, insieme alla rabbia che si è diffusa tra i tifosi via web. L’arbitraggio del tedesco Felix Zwayer continua a far discutere, dopo la concessione del rigore che è stato la sentenza della partita contro il Liverpool a pochi sussurri dal termine. Ma sotto esame è anche il ruolo del Var, Soren Storks, che secondo quanto filtra dal quartier generale di Nyon avrebbe fatto meglio a non intervenire sulla valutazione di campo del contatto tra Bastoni e Wirtz. I dirigenti dell’Inter, capeggiati dal presidente Beppe Marotta, hanno in effetti presentato delle garbate rimostranze a Zwayer, al quale nella pancia di San Siro hanno rimproverato la scarsa personalità: avrebbe dovuto decidere in autonomia, senza lasciarsi teleguidare. L’Uefa da parte sua condivide il concetto generale: quel tipo di falli deve essere giudicato dall’arbitro e non dal Var. L’errore, o meglio il peccato, sarebbe quindi da attribuire a Storks, che si è intromesso in una questione che non lo riguardava. Una volta davanti al monitor per Zwayer, osservato il movimento della maglia di Wirtz che si allunga di circa 30 centimetri, fischiare il rigore diventava quasi automatico", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma lo stupore dell’Inter è aumentato nel pomeriggio, quando Marotta e Ausilio hanno studiato nel dettaglio il dossier di Zwayer. Nessuno dubita dell’onestà sua e del Var, che nel primo tempo hanno fatto infuriare anche il Liverpool per la rete cancellata di Konate. Ha generato sconcerto ricordare una torbida vicenda che lo ha coinvolto più di vent’anni fa, quando Zwayer era un giovane guardalinee da campionati minori e venne squalificato per sei mesi dalla federcalcio tedesca per una storia di partite combinate. In sostanza il nostro, 44enne agente immobiliare di Berlino, ricevette 300 euro da un arbitro poi radiato, Robert Hoyzer, in occasione di una partita del campionato regionale nord tra Wuppertaler e Werder Brema 2 (30 maggio 2004), senza denunciare subito il fatto. Zwayer si sarebbe poi costituito, contribuendo a incastrare il collega al centro dell’inchiesta, evitando così l’ergastolo sportivo. La verità è emersa molto tempo dopo, quando una fonte ha spedito ai media il verbale secretato del procedimento".

"Ma Zwayer è riuscito a costruirsi un percorso specchiato, dal punto di vista etico, che ne ha rivalutato l’immagine. Altrimenti perché mai l’Uefa lo avrebbe dovuto arruolare, affidandogli anche partite top? Semmai Felix è stato divisivo anche in patria come arbitro di rango, Nel 2016 Rudi Voeller, direttore del Bayer Leverkusen, protestò apertamente per la sua direzione contro il Borussia Dortmund, partita sospesa per le polemiche derivate da un gol di Aubameyang. Nel 2021 invece è stato duramente criticato per non aver concesso al Dortmund un rigore contro il Bayern, in Bundesliga. Intervistato sul tema Jude Bellingham, all’epoca stella del Borussia, rispose così: «Cosa vi aspettate se per la partita più importante del campionato viene designato un arbitro condannato per calcio scommesse?». Quanto al Var, Storks, era al video nel Porto-Roma di febbraio che fece infuriare Claudio Ranieri (arbitro l’altro tedesco Stieler) e nel playoff di Champions tra Juventus e Psv (in quel caso era Avar) durante il quale la Juventus reclamò con forza un rigore non assegnato", aggiunge Gazzetta.