Il quotidiano La Repubblica analizza il cammino dei nerazzurri di Chivu finora: nessun pareggio e le questioni difesa e big match

Alessandro De Felice Redattore 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 12:32)

Il miglior attacco con 32 gol e la peggior difesa tra le prime della classe con 13 gol subiti. È un’Inter a due volti quella di questa di questo primo spaccato di Serie A. Due facce che si riflettono nei risultati: i nerazzurri non pareggiano mai, con 15 vittorie e 6 pareggi.

Con Chivu in panchina un solo pari: l’1-1 contro i messicani del Monterrey, a Pasadena, nel Mondiale per club dello scorso giugno.

“In questa, ha alternato vittorie e sconfitte senza mezze misure, battendo le squadre meno forti e cedendo a quelle più attrezzate - sottolinea La Repubblica -. Oltre a un imprevedibile scivolone contro l'Udinese, l'Inter ha infatti perso praticamente tutti gli scontri diretti, imponendosi solo con la Roma. A batterla sono state Juve, Milan, Napoli, Atletico Madrid e Liverpool”.

Il quotidiano sottolinea che l’Inter ha un problema nei finali di partita, come dimostrano i gol di Adzic contro la Juventus al 91’ e di Gimenez al 93’ in casa dell’Atletico Madrid.

“È una delle cose su cui dovranno lavorare, se davvero vorranno provare a vincere il terzo scudetto in sei anni”.

Sulla questione Champions:

“In ottica campionato, sarebbe importante anche fare 4 punti in Champions contro Arsenal e Borussia Dortmund, per evitare i play-off”.

C’è anche la questione Dumfries:

“L'esterno destro titolare domenica non ci sarà per la trasferta contro il Genoa: manca per infortunio dal 13 novembre, non c'è una data certa per il rientro e ha cambiato procuratore, segno che probabilmente si sta guardando intorno per il futuro”.