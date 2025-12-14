Khephren Thuram all'Inter, Davide Frattesi alla Juventus. Fantacalcio o reale possibilità di mercato? In attesa di capire se questo scenario potrà diventare o meno realtà, La Gazzetta dello Sport delinea i costi che potrebbe avere questa operazione: "Non sarebbero operazioni necessariamente legate, anche perché la normativa sulle plusvalenze si è fatta assai stringente (in casi come questi, andrebbe calcolata soltanto sulla differenza tra le due diverse cifre di vendita). [...] Se la Juve deciderà di rinunciare senza troppi rimpianti a Thuram, allora sì che Frattesi potrebbe davvero diventare un soldato di Spalletti. Al netto della necessità di un incastro di valutazioni dei due centrocampisti.
Tra nerazzurri e bianconeri sta prendendo corpo l'ipotesi di un clamoroso scambio tra i due centrocampisti
Ad esempio, il costo storico di Frattesi, sotto contratto per l'Inter fino al 2028 con ingaggio netto di 2,8, è pari a 31,4 milioni, con ammortamento da 6,2 l'anno. Tradotto: a fine stagione, il peso a bilancio sarà superiore ai 12 milioni, mentre la valutazione che ne fa l'Inter parte da 30 a salire.
Dal punto di vista bianconero, invece, K. Thuram è costato "solo" 20 milioni nell'estate del 2024, ha un contratto fino al 2029 da 2 netti, ma soprattutto ha due anni in meno rispetto a Davide. La questione anagrafica ha un peso evidente, qui la valutazione della Juve potrebbe arrivare a 40".
