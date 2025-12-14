Tra nerazzurri e bianconeri sta prendendo corpo l'ipotesi di un clamoroso scambio tra i due centrocampisti

Khephren Thuram all'Inter, Davide Frattesi alla Juventus . Fantacalcio o reale possibilità di mercato? In attesa di capire se questo scenario potrà diventare o meno realtà, La Gazzetta dello Sport delinea i costi che potrebbe avere questa operazione: "Non sarebbero operazioni necessariamente legate, anche perché la normativa sulle plusvalenze si è fatta assai stringente (in casi come questi, andrebbe calcolata soltanto sulla differenza tra le due diverse cifre di vendita). [...] Se la Juve deciderà di rinunciare senza troppi rimpianti a Thuram, allora sì che Frattesi potrebbe davvero diventare un soldato di Spalletti. Al netto della necessità di un incastro di valutazioni dei due centrocampisti.

Ad esempio, il costo storico di Frattesi, sotto contratto per l'Inter fino al 2028 con ingaggio netto di 2,8, è pari a 31,4 milioni, con ammortamento da 6,2 l'anno. Tradotto: a fine stagione, il peso a bilancio sarà superiore ai 12 milioni, mentre la valutazione che ne fa l'Inter parte da 30 a salire.

Dal punto di vista bianconero, invece, K. Thuram è costato "solo" 20 milioni nell'estate del 2024, ha un contratto fino al 2029 da 2 netti, ma soprattutto ha due anni in meno rispetto a Davide. La questione anagrafica ha un peso evidente, qui la valutazione della Juve potrebbe arrivare a 40".