Inter e Como hanno sepolto l'ascia di guerra. La notizia rimbalza anche sull'edizione odierna de Il Giornale, che ne parla così:

"Dopo i dispetti delle scorse settimane (caso Nico Paz), Inter e Como hanno deciso di siglare un armistizio. Ecco perché ora i due club lombardi appaiono pronti a virare su binari paralleli per quanto riguarda la caccia al centrale difensivo: via libera per i nerazzurri su Chalobah (Chelsea), visto che il Como punterà su Davinson Sanchez (Galatasaray).E vissero tutti felici e contenti...".