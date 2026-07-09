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fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – Armistizio Inter-Como: i due club hanno scelto binari paralleli
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Giornale – Armistizio Inter-Como: i due club hanno scelto binari paralleli
Il patto tra nerazzurri e lariani nato dalla telefonata tra presidenti dell'altro giorno
Inter e Como hanno sepolto l'ascia di guerra. La notizia rimbalza anche sull'edizione odierna de Il Giornale, che ne parla così:
"Dopo i dispetti delle scorse settimane (caso Nico Paz), Inter e Como hanno deciso di siglare un armistizio. Ecco perché ora i due club lombardi appaiono pronti a virare su binari paralleli per quanto riguarda la caccia al centrale difensivo: via libera per i nerazzurri su Chalobah (Chelsea), visto che il Como punterà su Davinson Sanchez (Galatasaray).E vissero tutti felici e contenti...".
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