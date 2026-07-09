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TS – Inter, la Procura FIGC si muove per Calhanoglu e Dimarco: chieste le carte

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Dopo le confessioni di Ferdico, Chiné ha chiesto alla Procura di Milano le carte dell’inchiesta sul mondo ultras di San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Procura Federale si muove. Dopo le confessioni di Marco Ferdico, Giuseppe Chiné ha chiesto alla Procura di Milano le carte dell’inchiesta sul mondo ultras di San Siro.

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“Ferdico aveva confermato la vicinanza tra alcuni giocatori dell’Inter e la curva, raccontando che pianificava le sue vacanze insieme a Hakan Calhanoglu e che Federico Dimarco voleva regalare tre anelli con brillante a lui e ad altri due capi ultras, Antonio Bellocco e Andrea Beretta (il secondo è in carcere per l’omicidio del primo)” ricorda Tuttosport.

TS – Inter, la Procura FIGC si muove per Calhanoglu e Dimarco: chieste le carte- immagine 2
Getty Images

Il quotidiano aggiunge:

“Una volta che Chiné avrà gli atti, valuterà - ma è quasi scontato lo faccia - se aprire un nuovo fascicolo: Calhanoglu aveva già patteggiato una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa, ma non è per questo escluso dall’inchiesta, qualora fossero considerati fatti nuovi (e rilevanti)”.

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Ma cosa rischiano i due calciatori dell’Inter?

“L’applicazione della pena su richiesta delle parti - la definizione corretta del patteggiamento - non comporta comunque recidiva, non implicando alcuna ammissione di responsabilità. È invece la prima volta che compare in questa vicenda il nome di Dimarco: il precedente di Hakan potrebbe essere un benchmark anche per un’eventuale sanzione nei confronti del laterale”.

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