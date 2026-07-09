“Ferdico aveva confermato la vicinanza tra alcuni giocatori dell’Inter e la curva, raccontando che pianificava le sue vacanze insieme a Hakan Calhanoglu e che Federico Dimarco voleva regalare tre anelli con brillante a lui e ad altri due capi ultras, Antonio Bellocco e Andrea Beretta (il secondo è in carcere per l’omicidio del primo)” ricorda Tuttosport.

“Una volta che Chiné avrà gli atti, valuterà - ma è quasi scontato lo faccia - se aprire un nuovo fascicolo: Calhanoglu aveva già patteggiato una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa, ma non è per questo escluso dall’inchiesta, qualora fossero considerati fatti nuovi (e rilevanti)”.