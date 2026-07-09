La Procura Federale si muove. Dopo le confessioni di Marco Ferdico, Giuseppe Chiné ha chiesto alla Procura di Milano le carte dell’inchiesta sul mondo ultras di San Siro.
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TS – Inter, la Procura FIGC si muove per Calhanoglu e Dimarco: chieste le carte
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“Ferdico aveva confermato la vicinanza tra alcuni giocatori dell’Inter e la curva, raccontando che pianificava le sue vacanze insieme a Hakan Calhanoglu e che Federico Dimarco voleva regalare tre anelli con brillante a lui e ad altri due capi ultras, Antonio Bellocco e Andrea Beretta (il secondo è in carcere per l’omicidio del primo)” ricorda Tuttosport.
Il quotidiano aggiunge:
“Una volta che Chiné avrà gli atti, valuterà - ma è quasi scontato lo faccia - se aprire un nuovo fascicolo: Calhanoglu aveva già patteggiato una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa, ma non è per questo escluso dall’inchiesta, qualora fossero considerati fatti nuovi (e rilevanti)”.
Ma cosa rischiano i due calciatori dell’Inter?
“L’applicazione della pena su richiesta delle parti - la definizione corretta del patteggiamento - non comporta comunque recidiva, non implicando alcuna ammissione di responsabilità. È invece la prima volta che compare in questa vicenda il nome di Dimarco: il precedente di Hakan potrebbe essere un benchmark anche per un’eventuale sanzione nei confronti del laterale”.
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