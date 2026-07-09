Aleksandar Stankovic è un nuovo giocatore dell'Inter ed è pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro. Chivu punta su di lui

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Aleksandar Stankovic è un nuovo giocatore dell'Inter ed è pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro. Chivu punta su di lui e, al momento, non è prevista una cessione per il centrocampista.

"In campo “Il bestione”, come lo chiama papà Deki, è sia regista sia mezzala. Nella sua inevitabilmente giovane carriera ha interpretato entrambi i ruoli. Ha imparato a impostare ma anche a salire, a recuperare palloni e a fare a spallate in ripiegamento. Certo, ora dovrà dimostrare di reggere nel centrocampo della squadra chiamata a difendere il tricolore in A, ma poi sarà anche compito di Chivu inserirlo e plasmarlo affinché renda al meglio nel suo 3-5-2. L’abbiamo visto regista al Lucerna, squadra svizzera in cui ha scelto di andare dopo essersi confrontato anche col suo amico Federico Dimarco che in quel campionato aveva già giocato, nel Sion", racconta La Gazzetta dello Sport.

"In Belgio ha cambiato abito, si è alzato e questa mossa gli ha permesso di far lievitare la percentuale di palloni recuperati nella metà campo avversaria e la media dei tiri in porta. Il risultato? La scorsa stagione, in cui con il Bruges ha vinto lo scudetto ed è stato eletto miglior talento della Jupiler Pro League, è stata la sua migliore in termini realizzativi: 9 gol (più 5 assist) in 55 partite in tutte le competizioni. Numeri che è impossibile sottovalutare. Chivu non lo fa", aggiunge il quotidiano.