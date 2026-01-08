FC Inter 1908
Giornale: “Inter, chance troppo ghiotta. Ora anche se tutti diranno che non è vero…”

L'Inter doveva sfrutta l'occasione offerta dal pareggio del Napoli contro il Verona e puntualmente ha ottenuto la sua vittoria sul campo del Parma
Marco Macca
L'Inter doveva sfrutta l'occasione offerta dal pareggio del Napoli contro il Verona e puntualmente ha ottenuto la sua vittoria sul campo del Parma.

Così scrive il Giornale:

"Inter non poteva non vincere a Parma. E infatti vince. Troppo ghiotta l'occasione per mandare il Napoli a 4 punti prima dello scontro diretto, che così diventa ancora più caldo. Un dentro o fuori quasi disperato per Conte, anche se tutti ci diranno che non è vero".

