L'Inter doveva sfrutta l'occasione offerta dal pareggio del Napoli contro il Verona e puntualmente ha ottenuto la sua vittoria sul campo del Parma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Giornale: “Inter, chance troppo ghiotta. Ora anche se tutti diranno che non è vero…”
news
Giornale: “Inter, chance troppo ghiotta. Ora anche se tutti diranno che non è vero…”
L'Inter doveva sfrutta l'occasione offerta dal pareggio del Napoli contro il Verona e puntualmente ha ottenuto la sua vittoria sul campo del Parma
Così scrive il Giornale:
"Inter non poteva non vincere a Parma. E infatti vince. Troppo ghiotta l'occasione per mandare il Napoli a 4 punti prima dello scontro diretto, che così diventa ancora più caldo. Un dentro o fuori quasi disperato per Conte, anche se tutti ci diranno che non è vero".
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA