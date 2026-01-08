Buone notizie in casa Juventus: il recupero di Dusan Vlahovic prosegue con ottimi risultati, tanto che l'attaccante serbo potrebbe tornare a disposizione ben prima del previsto. Nel mirino, secondo Tuttosport, la gara contro l'Inter: "Un weekend con un bel segno rosso. Caso vuole quello di San Valentino, un inno all'amore in questo caso tormentato e ricco di alti e bassi. Di quiete e tempeste. Ci sarà Inter-Juve, o il 14 o il 15 febbraio. Per Luciano Spalletti arrivarci con Dusan Vlahovic o senza fa davvero tutta la differenza del mondo.

Non solo con vista sulla sfida di San Siro, ma anche per le manovre di mercato di Marco Ottolini sul mese di gennaio. In questi giorni, infatti, Spalletti ha ricevuto delle indicazioni moderatamente ottimiste dallo staff medico su DV9: il recupero del serbo sta proseguendo molto bene e in seno al club sta nascendo la convinzione che il giocatore possa essere ristabilito nel giro di un mese. In sostanza, con un anticipo pari a 2-3 settimane rispetto alla tabella di marcia stilata dopo l'infortunio rimediato contro il Cagliari e la seguente operazione di Vlahovic a Londra per ridurre la lesione di alto grado all'adduttore sinistro. DV9 sta lavorando duramente per tagliare un traguardo complicato, ma non impossibile da raggiungere. Non se il decorso post-operatorio procederà con questi ritmi confortanti".