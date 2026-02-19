Il Giornale oggi in edicola analizza la sconfitta dell'Inter in Norvegia contro il Bodo Glimt e criticando alcune scelte di formazione di Cristian Chivu.
Giornale: “Sarà sempre troppo tardi quando Chivu ci spiegherà perché Acerbi…”
Il Giornale oggi in edicola analizza la sconfitta dell'Inter in Norvegia contro il Bodo Glimt e criticando alcune scelte di formazione di Cristian Chivu
Scrive il quotidiano:
"Il Bodo ha vinto perché ha giocato meglio, ha segnato quando serviva mentre l'Inter ha centrato due pali, ha sfruttato al massimo ciò che l'avversario le ha concesso: poco nel primo tempo (il gol del primo vantaggio è una conquista e non un regalo), molto di più nella ripresa, fra uscite dal basso approssimative (Bastoni, Carlos Augusto) e larghe falle difensive (quando Chivu ci spiegherà perché Acerbi è meglio di de Vrij sarà sempre troppo tardi)".
(Fonte: Il Giornale)
