"Il Bodo ha vinto perché ha giocato meglio, ha segnato quando serviva mentre l'Inter ha centrato due pali, ha sfruttato al massimo ciò che l'avversario le ha concesso: poco nel primo tempo (il gol del primo vantaggio è una conquista e non un regalo), molto di più nella ripresa, fra uscite dal basso approssimative (Bastoni, Carlos Augusto) e larghe falle difensive (quando Chivu ci spiegherà perché Acerbi è meglio di de Vrij sarà sempre troppo tardi)".