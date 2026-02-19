FC Inter 1908
CorSera – Inter, l’obiettivo è lo scudetto. Ma uscire col Bodo sarebbe grosso passo indietro

CorSera – Inter, l’obiettivo è lo scudetto. Ma uscire col Bodo sarebbe grosso passo indietro - immagine 1
Il pareggio a San Siro del Milan contro il Como ha reso meno amara la serata dell'Inter e certificato che l'obiettivo è lo scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il pareggio a San Siro del Milan contro il Como ha reso meno amara la serata dell'Inter e, dall'altra parte, certificato ancor di più come l'obiettivo di stagione dei nerazzurri sia lo scudetto. Ne parla anche il Corriere della Sera:

CorSera – Inter, l’obiettivo è lo scudetto. Ma uscire col Bodo sarebbe grosso passo indietro- immagine 2
Getty

"Di sicuro all’Aspmyra Stadion non c’è traccia dei vicecampioni d’Europa: la quarta sconfitta in nove partite — assieme ai due punti persi dal Milan che aumentano a 7 punti il vantaggio in serie A— certifica una volta di più che l’obiettivo è lo scudetto. Anche per le scelte di formazione di Chivu".

CorSera – Inter, l’obiettivo è lo scudetto. Ma uscire col Bodo sarebbe grosso passo indietro- immagine 3
Getty Images

"Ma uscire al playoff contro un avversario che ha un decimo del fatturato sarebbe un grosso passo indietro rispetto allo status europeo degli ultimi anni".

(Fonte: Corriere della Sera)

