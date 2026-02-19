Il pareggio a San Siro del Milan contro il Como ha reso meno amara la serata dell'Inter e, dall'altra parte, certificato ancor di più come l'obiettivo di stagione dei nerazzurri sia lo scudetto. Ne parla anche il Corriere della Sera:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CorSera – Inter, l’obiettivo è lo scudetto. Ma uscire col Bodo sarebbe grosso passo indietro
news
CorSera – Inter, l’obiettivo è lo scudetto. Ma uscire col Bodo sarebbe grosso passo indietro
Il pareggio a San Siro del Milan contro il Como ha reso meno amara la serata dell'Inter e certificato che l'obiettivo è lo scudetto
"Di sicuro all’Aspmyra Stadion non c’è traccia dei vicecampioni d’Europa: la quarta sconfitta in nove partite — assieme ai due punti persi dal Milan che aumentano a 7 punti il vantaggio in serie A— certifica una volta di più che l’obiettivo è lo scudetto. Anche per le scelte di formazione di Chivu".
"Ma uscire al playoff contro un avversario che ha un decimo del fatturato sarebbe un grosso passo indietro rispetto allo status europeo degli ultimi anni".
(Fonte: Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA