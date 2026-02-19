FC Inter 1908
CorSera – L’Inter finisce nel reparto surgelati. Ora c’è una montagna da scalare

L'Inter torna dalla trasferta in Norvegia con una brutta sconfitta sul groppone, che complica non poco i piani di qualificazione
L'Inter torna dalla trasferta in Norvegia con una brutta sconfitta sul groppone, che complica non poco i piani di qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Questa l'analisi del Corriere della Sera:

"Quasi senza accorgersene l’Inter finisce nel reparto surgelati, quelli da tirare fuori per la prossima Champions. Per restare dentro a questa e non uscire (clamorosamente) al playoff, martedì la squadra di Chivu dovrà battere con tre gol di scarto il Bodo, la squadra più sottovalutata d’Europa, che nella sua tana con 12 gradi sottozero e su un sintetico vintage, sogna in grande nel suo viaggio verso San Siro".

"Il campionato norvegese riprende l’1 marzo e nelle partite di preparazione il Bodo va fortissimo: dopo City e Atletico (in Spagna) anche l’Inter fa la sua figuraccia contro gli scatenati gialli, perdendo la bussola in tre minuti nella ripresa, con due gol che adesso sembrano una montagna da scalare".

(Fonte: Corriere della Sera)

