Eppure mai come stavolta il passato non conta, oscurato dal radioso presente lariano. Un derby non solo lombardo, visto che l’Inter si allena in provincia di Como, a nemmeno 20 chilometri dal capoluogo. Ma oggi la sfida vale molto più di un derby: per l’Inter è un test, guai a perdere dopo averlo già fatto con Juventus, Napoli e Milan, per il Como è il vero esame da grande. Fabregas (nella foto) ha già battuto in casa Lazio e Juventus, spaventato e fermato il Napoli allo stadio Maradona, ma se oggi centrasse l’impresa a San Siro, alle 20 si ritroverebbe a guardare Chivu negli occhi, con gli stessi punti in classifica