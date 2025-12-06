Nel Como che l'Inter affronterà oggi a San Siro ci sarà Fabregas, obiettivo estivo per la panchina, ma anche Nico Paz sogno di mercato nerazzurro
Non solo Cesc, nel Como anche Paz: “Zanetti ci ha provato in tutti i modi a portarlo all’Inter”
"Cristian Chivu riunisce nel fortino di Appiano i suoi giocatori, per la prima volta in ritiro in questa stagione alla vigilia di una gara casalinga. Cesc Fabregas prepara con sfrontatezza e senza timori reverenziali la spedizione a San Siro, con l’animo diviso a metà fra orgoglio, per essere stato contattato in estate dai nerazzurri, e senso di appartenenza da laghée adottato. Fabregas, il tecnico catalano, legato al club degli Hartono fino al 2028, non è l’unico esponente della gioiosa macchina da guerra su quel ramo del lago ad essere stato nel mirino dei nerazzurri. La serata promette risvolti sentimentali anche per Nico Paz, l’argentino che Javier Zanetti ha cercato di portare a Milano sfruttando i rapporti personali affettuosi con il papà del campioncino, Pablo. Il vice-presidente dell’Inter e il padre del talento, nato a Tenerife e cresciuto nel vivaio del Real, erano compagni di camera nel ritiro dell’Albiceleste. Pupi ha giocato la carta dell’amicizia e ha provato a convincere la famiglia di Nico puntando sull’utilità di crescere all’ombra di Lautaro, capitano dell’Inter e colonna della Nazionale argentina (la scorsa settimane Nico, con Perrone, era alla cena di raccolta fondi della fondazione di Zanetti per i bimbi argentini in difficoltà)". scrive il Corriere della Sera.
Ogni mozione degli affetti si è rivelata però inutile davanti alla riottosità del Como e del suo presidente Mirwuan Suwarso a privarsi del suo embrione di fuoriclasse. Anche perché su di lui continua a gravare la presenza invisibile ma ingombrante del Real che lo aveva ceduto nel 2024 al Como per 6 milioni a titolo definitivo, riservandosi il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Non solo: ha conservato la possibilità di riacquistarlo a una modica cifra nel corso delle seguenti sessioni di mercato estive. Basteranno 9 milioni nel 2026 e 10 nel 2027.
"Ogni indizio indurrebbe a credere che questa stagione sia l’ultima per il 21enne in Italia, in attesa di essere chiamato alla corte di Xabi Alonso. Chissà se una eventuale qualificazione a una coppa europea del Como potrà riscrivere il destino del trequartista. Nel frattempo, nella gara che ha il valore di uno scontro diretto per la Champions (i lariani, quinti in classifica, sono solo a tre lunghezze di distanza dall’Inter), Nico festeggia le 50 partite con la maglia del Como. Leader tecnico della squadra, ha realizzato cinque gol, con cinque assist. Impresa che nei cinque maggiori campionati europei è riuscita, oltre a lui, solo ad Olise del Bayern Monaco", chiude il quotidiano.
