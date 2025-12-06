"Cristian Chivu riunisce nel fortino di Appiano i suoi giocatori, per la prima volta in ritiro in questa stagione alla vigilia di una gara casalinga. Cesc Fabregas prepara con sfrontatezza e senza timori reverenziali la spedizione a San Siro, con l’animo diviso a metà fra orgoglio, per essere stato contattato in estate dai nerazzurri, e senso di appartenenza da laghée adottato. Fabregas, il tecnico catalano, legato al club degli Hartono fino al 2028, non è l’unico esponente della gioiosa macchina da guerra su quel ramo del lago ad essere stato nel mirino dei nerazzurri. La serata promette risvolti sentimentali anche per Nico Paz, l’argentino che Javier Zanetti ha cercato di portare a Milano sfruttando i rapporti personali affettuosi con il papà del campioncino, Pablo. Il vice-presidente dell’Inter e il padre del talento, nato a Tenerife e cresciuto nel vivaio del Real, erano compagni di camera nel ritiro dell’Albiceleste. Pupi ha giocato la carta dell’amicizia e ha provato a convincere la famiglia di Nico puntando sull’utilità di crescere all’ombra di Lautaro, capitano dell’Inter e colonna della Nazionale argentina (la scorsa settimane Nico, con Perrone, era alla cena di raccolta fondi della fondazione di Zanetti per i bimbi argentini in difficoltà)". scrive il Corriere della Sera.