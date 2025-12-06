Il quotidiano sportivo parla del giocatore argentino e di come, al di là di qualche difficoltà, sia partito al meglio anche in questa stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 11:46)

Ha segnato una doppietta con il Pisa, è stato votato ancora una volta e premiato tra i migliori calciatori della Serie A dai suoi stessi colleghi e adesso mette nel mirino il Como. Lautaro Martinezavrà di fronte una delle due formazioni italiane a cui non ha ancora segnato.

Segnando appunto contro i toscani ha toccato 29 rivali in Serie A a cui ha segnato: gli manca la 30esima rivale. Non ha segnato finora neanche al Chievo Verona, che ha incontrato due volte, e appunto alla squadra di Fabregas. L'anno scorso nel 2-0 di dicembre avevano segnato Carlos Augusto e Thuram e al ritorno Lauti era assente per infortunio, stava cercando di recuperare in vista della finale di CL.

"Lautaro dal 2018 a oggi - sette campionati e 13 giornate - ha saputo gonfiare la rete praticamente contro tutte le avversarie trovate sulla sua strada; un bilancio che nessun altro calciatore del nostro campionato ha saputo eguagliare. In tutto, 121 gol in Serie A distribuiti contro 29 squadre. La vittima preferita è il Cagliari, battuto ben 12 volte in altrettante sfide", si legge a proposito dell'argentino su TuttoSport.

Al fianco — Chivu oggi gli affiancherà Thuram anche se insieme stanno segnando meno del solito: con Esposito l'argentino ha fatto 4 gol e con Bonny 2. "Lautaro, al di là di qualche passaggio a vuoto e dei cronici problemi contro le grandi - è rimasto a secco contro Juventus, Roma, Napoli, Milan e Atletico Madrid - è comunque partito forte in questa stagione. È capocannoniere del campionato con 6 reti, come Orsolini, e in Champions ha già segnato 4 gol. Nonostante qualche sostituzione non del tutto gradita, vedi l'ultima a Madrid dieci giorni, il feeling con Chivu è scattato fin da subito e il tecnico gli ha più volte riconosciuto pubblicamente il suo ruolo di leader. Oggi ancora di più servirà un Lautaro trascinatore, meglio ancora se goleador, col numero 30 come obiettivo ben fissato nella mente", conclude sull'argentino il giornale torinese.

(Fonte: TS)