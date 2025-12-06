Le sliding doors della scorsa estate hanno avvicinato l'Inter e Cesc Fabregas come era già successo diversi anni fa, quando ancora giocava, salvo poi virare verso uno scenario diverso. Le strade non si sono incrociate. Il motivo? Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina:

"Era Fabregas la prima scelta di Marotta, ma i programmi dell’Inter non furono sufficienti per fargli voltare le spalle al lago e ai programmi milionari degli Hartono, meno pressione e più laboratorio, maggiori possibilità di crescere. Arriverà presto per lui il tempo di una grande d’Europa, oggi l’impresa è fare diventare grande il Como. Con i soldi, certo, tanti, ma anche con i suoi rapporti, quelli che gli hanno consentito di ingaggiare un gruppo di ragazzi che non sono solo giovani, ma soprattutto sono bravi".