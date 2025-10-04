"Di certo, l’assenza di Thuram dà fastidio ma non spaventa il tecnico dell’Inter. Le alternative ci sono e hanno già dimostrato di essere utili. Bonny ha segnato all’esordio in nerazzurro, prima giornata contro il Torino, entrando in campo al posto proprio di Thuram; Pio ha sostituito due volte Lautaro dall’inizio, prima di segnare a Cagliari, anche lui subentrando al francese. Favorito Bonny, più per una questione di equilibri di spogliatoio che per una ragione tecnica, anche se la questione probabilmente provoca l’orticaria a Chivu. L’ex attaccante del Parma ha due anni in più di Esposito III ed è pur sempre costato 23 milioni a Oaktree".