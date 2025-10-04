Cristian Chivu ha scelto chi mandare in campo al posto di Marcus Thuram. Almeno oggi contro la Cremonese, prima della sosta, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Poi per il resto si vedrà. Si legge infatti su Libero in edicola stamattina: "Sa che Bonny ha bisogno della stessa fiducia che ha avuto Pio Esposito. Non è una questione di sostituto naturale di Thuram, come si tende a dire, perché le caratteristiche dei quattro attaccanti in rosa sono tutte diverse, ma di momenti, «sensazioni e sensibilità».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Libero – Inter, cosa ha guidato Chivu nella scelta del partner di Lautaro
news
Libero – Inter, cosa ha guidato Chivu nella scelta del partner di Lautaro
Il focus sulle scelte e sul metodo dell'allenatore nerazzurro oggi chiamato a una decisione importante
Chivu sceglie in base all’intuito piuttosto che ai fogli di calcolo e l’intuito suggerisce con decisione Bonny: «È felice di essere all’Inter, anche di giocare pochi minuti. Ha una sensibilità e un senso del gioco fuori dal comune». Non è solo una questione di singolo, di Bonny, ma di transizione graduale verso il futuro. I nuovi arrivati sono i mattoni a disposizione di Chivu per costruire questo ponte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA