Cristian Chivu ha scelto chi mandare in campo al posto di Marcus Thuram. Almeno oggi contro la Cremonese, prima della sosta, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Poi per il resto si vedrà. Si legge infatti su Libero in edicola stamattina: "Sa che Bonny ha bisogno della stessa fiducia che ha avuto Pio Esposito. Non è una questione di sostituto naturale di Thuram, come si tende a dire, perché le caratteristiche dei quattro attaccanti in rosa sono tutte diverse, ma di momenti, «sensazioni e sensibilità».