"Addio comfort zone. Con Chivu , tutto è in discussione". Apre così Repubblica il suo focus sull'Inter e sui cambiamenti che ha apportato il tecnico romeno rispetto al quadriennio targato Simone Inzaghi .

Si legge: "Al punto che i giocatori «scoprono la formazione solo tre ore prima della partita», come ha detto il tecnico presentando la partita di oggi, contro una Cremonese che arriva a Milano con gli stessi punti dell'Inter.

Un bel cambiamento rispetto al quadriennio di Inzaghi, quando chi vestiva la pettorina nella partitella di vigilia alla Pinetina aveva la quasi certezza che sarebbe partito titolare l'indomani. Tutto cancellato. Chivu dal suo predecessore ha ereditato il modulo, ma nella gestione del gruppo ha introdotto un ingrediente: l'imprevedibilità".