Comincia ad intravedersi il lavoro di Cristian Chivu nell'Inter: il tecnico ha preso in mano una situazione difficile dopo la delusione del finale di stagione dell'anno scorso e piano piano sta portando i suoi concetti e i suoi cambiamenti.
Corsera svela: “Chivu, paletti e concessioni: mercoledì libero ma c’è una cosa che non tollera”
Il tecnico ha preso in mano una situazione difficile dopo la delusione del finale di stagione dell'anno scorso e piano piano sta portando i suoi cambiamenti
Sul gruppo, però, il tecnico romeno ha già inciso, nelle scelte e nelle abitudini, come racconta oggi il Corriere della Sera: "Le parole sorprendenti di Dimarco che ha attaccato Inzaghi che lo toglieva al 60’ raccontano di una squadra che comincia a sentire gli effetti di una preparazione che nelle intenzioni dovrebbe essere più solida.
E fa parte dei paletti attorno cui costruire una credibilità resistente agli urti, fatta di concessioni come il giorno libero extra di mercoledì, di regole (Chivu non tollera le bestemmie) o di nuove piccole abitudini, come quella di non cambiare i tre centrali difensivi nei finali di partita".
