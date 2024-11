Il focus dal quotidiano sulla sfida tra i due allenatori in programma stasera in Inter-Napoli

Sembra debba sempre dimostrare qualcosa. Simone Inzaghi ha vinto uno scudetto, fatto una finale di Champions League e portato l'Inter a giocare come mai prima nella storia. Eppure, per qualcuno è perennemente in debito con l'ambiente e non si capisce per quale motivo. Anche in questo senso si consumerà il duello con Conte stasera. Si legge infatti su Il Giornale: