"Nella stagione 2024-25 la serie A ha registrato una perdita complessiva di oltre 350 milioni di euro, in linea con l'anno precedente, segno che, dopo il triennio del Covid, i club non si sono mai ripresi davvero dal punto di vista economico. Anzi, nell'ultimo triennio hanno perso oltre un miliardo. I conti migliori sono quelli di Atalanta, Inter e Lecce, mentre i deficit più pesanti riguardano Como, Parma, Juventus e Roma.

Ma l'intervento più atteso era quello di Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, che ha espresso la volontà del governo di valutare positivamente gli investimenti in asset strategici come gli stadi — anche in vista dell'Europeo del 2032 organizzato con la Turchia — e i vivai, da cui dipende il futuro del movimento calcistico e delle nazionali. Il quadro sarà quello della "cooperative compliance": un dialogo preventivo fra club e Fisco su scadenze e adempimenti, per evitare irregolarità e contenziosi".