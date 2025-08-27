Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha detto la sua sulle prime innovazioni portate da Chivu nell'Inter :
L’Inter ha risposto con autorevolezza ai mal di pancia innescati dalla voragine di Monaco, ricordando cosa sia capace di fare questa rosa quando nel motore c’è benzina, e lasciando intravedere qualche necessaria novità, primo fra tutti l’euclideo Sucic. Già domenica la disponibilità di Calhanoglu richiederà a Chivu una scelta: e il nuovo tecnico — questo va detto — pare attrezzato per reggere le decisioni complesse.
