L’Inter ha risposto con autorevolezza ai mal di pancia innescati dalla voragine di Monaco, ricordando cosa sia capace di fare questa rosa quando nel motore c’è benzina, e lasciando intravedere qualche necessaria novità, primo fra tutti l’euclideo Sucic. Già domenica la disponibilità di Calhanoglu richiederà a Chivu una scelta: e il nuovo tecnico — questo va detto — pare attrezzato per reggere le decisioni complesse.