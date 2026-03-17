Sono in corso riflessioni tra Figc e Aia sull'opportunità di far proseguire nella prossima stagione Open Var: le ultime

Marco Astori Redattore 17 marzo - 11:28

"Nel 2023 era stato presentato come il fiore all'occhiello della nuova ventata di trasparenza del mondo arbitrale italiano. A meno di tre anni di distanza potrebbe già andare in soffitta a causa del clima provocato dai tanti fischi sbagliati nell'attuale Serie A, fino al rigore non concesso all'Inter per il contatto tra Scalvini e Frattesi o l'espulsione per doppia ammonizione di Wesley in Como-Roma nell'ultima giornata. Sono in corso riflessioni tra Figc e Aia sull'opportunità di far proseguire nella prossima stagione Open Var, la trasmissione di Dazn che analizza gli episodi dubbi di ogni fine settimana, con i responsabili della Can in studio, e fa ascoltare agli spettatori gli audio tra direttore di gara e varisti al monitor a Lissone". Questa la notizia riportata oggi da La Stampa: il noto programma settimanale in cui vengono analizzati gli episodi arbitrali della giornata appena trascorsa può già chiudere.

Si legge: "La sensazione dei vertici arbitrali è che questa apertura totale al confronto sui casi più controversi abbia finito per produrre più danni che benefici, alimentando una sovraesposizione fonte di insicurezza in un gruppo alle prese con un complesso ricambio generazionale. Così la critica per l'errore finisce per allungarsi per giorni e giorni, arrivando fino al mercoledì quando vengono riprese ovunque le valutazioni in onda il martedì. «Siamo l'unica categoria che si espone così», dicono all'interno del mondo arbitrale facendo notare che un allenatore non va in tv a evidenziare lo svarione di un proprio giocatore mentre scorrono le immagini di un gol fallito.

Sono dinamiche che possono generare contraccolpi sulla compattezza della squadra affidata al designatore Gianluca Rocchi. «Non serve a niente», aggiungono alcuni club di Serie A, convinti che lo spirito alla base della nascita di Open Var non abbia prodotto i risultati auspicati. La decisione finale spetta alla Figc che, all'inizio di ogni stagione, firma un contratto di 12 mesi con Dazn. Ovviamente la Federcalcio, prima di pronunciarsi, si sta confrontando con l'Aia. Non sarebbe indolore fare retromarcia perché il lancio del programma su Dazn era stato salutato come una svolta positiva".