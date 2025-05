"Prigioniera del sogno Champions, che con merito è riuscita a tenere vivo fino almeno a martedì, l’Inter non ha risorse da sprecare per inseguirne un altro, quello scudetto che 2 sconfitte consecutive, hanno scucito a metà dalla sua maglia. Così stasera contro il Verona, Inzaghi potrebbe pescare a piene mani fra le riserve: rivoluzione e precauzione, più che rotazioni". Così il quotidiano Il Giornale , parla della sfida di questa sera con il Verona e sottolinea come sia diventata essenziale la semifinale di Champions dopo le due sconfitte con Bologna e Roma che hanno portato il Napoli a +3. "Ormai non dipende più da noi", ha sottolineato mister Inzaghi alla vigilia dell'andata col Barcellona .

"Se il Napoli vince a Lecce, come credere ancora allo scudetto?", aggiunge il quotidiano. "Ostaggi di Conte e delle proprie colpe perché tali restano i punti lasciati per strada nell'ultimo mese, con Bologna, Roma e Parma", spiega ancora Il Giornale. Che parla anche dell'assenza di Lautaro: "Se la diagnosi è quella, altro che Barcellona, rischia di saltare anche il Torino". Giocando non i titolari ma le loro riserve, scende di molto il tasso tecnico (la stagione l’ha dimostrato) ma anche il livello di stanchezza. Inzaghi confida che per il Verona possa bastargli l’Inter B, ma del resto non ci sono alternative. Proverà a vincere, per restare nel peggiore dei casi a 3 punti dal Napoli. Il calendario ancora più favorevole a Conte, il traguardo più vicino, ma l'obiettivo resterebbe almeno un sogno e non diventerebbe utopia".