Il quotidiano parla delle due ultime sconfitte dell'Inter che sono arrivate anche per le difficoltà dei suoi leader

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 15:02)

Alla fine della gara contro l'AM, e visto come era andato il derby, l'Inter ha parlato della sfortuna, anche perché pali e traverse hanno avuto la meglio. "Ridurre tutto alla poca fortuna, tenersi i meriti e scartare le colpe, sarebbe l'errore più grande di Chivu. La sconfitta contro l'AM, la prima in Europa, ma la quinta in questa stagione ha provocato danni che solo le prossime partite potranno mostrarne l'entità", scrive Il Giornale.

Al momento nulla è compromesso perché l'Inter è ancora in corsa in campionato. Le due ultime sconfitte però hanno dei punti in comune - spiega il quotidiano - "i gol sbagliati, le ripartenze subite, le lacune in difesa, i buchi nell'organico con un vice Dumfries che è costato 25 mln e lasciato due volte in panchina in favore di un compagno fuori ruolo".

"Ma c'è anche dell'altro. Le certezze che crollano. Lautaroe Calhanoghu. Anche contro l'AM, come già contro il Milan, i due leader sono stati i peggiori e Chivu li ha sostituiti dopo Bonny e Zielinski che avevano giocato meglio di loro e ha quindi rispettato le gerarchie più di quello che il campo aveva suggerito pure a lui", ha aggiunto Il Giornale.

"Lautaro ha reagito male alla sostituzione ma il vero problema è che l'allenatore sia stato costretto a sostituirlo nel momento in cui ne aveva più bisogno. Contro Milan e AM l'argentino ha giocato male, trasmesso nervosismo finendo per essere nocivo anziché d'aiuto. Finora ha segnato otto gol tra campionato e CL e quindi neppure pochi ad onore di statistica. Ma non scherzava Chivu quando gli chiedeva di sorridere. Era tremendamente serio. Altro che battuta", ha concluso il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)