Lautaro e Calhanoglu non attraversano certo un periodo di forma entusiasmante. Di fronte alle loro difficoltà, Cristian Chivu ha deciso di agire in maniera diversa rispetto a Inzaghi. Se fino alla scorsa stagione, infatti, i due avrebbero terminato comunque le partite, il nuovo allenatore nerazzurro ha scelto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, di non guardare in faccia a nessuno:
Lautaro e Calhanoglu non in forma, GdS: “Con Chivu cambiato tutto rispetto a Inzaghi perché…”
"Con queste sostituzioni, una dopo l’altra, Chivu non ha certo messo in discussione in quanto tali i suoi leader, destinati comunque a ripartire dall’inizio, ma certifica un problema evidente nel loro due ruoli strategici: sia il capitano-centravanti che il totem del centrocampo sono, infatti, ben lontani dai propri standard".
"E pazienza se un tempo sarebbero rimasti in campo per tutto il match, indipendentemente dall’apporto alla causa: il tecnico romeno, a differenza del predecessore, non guarda in faccia nessuno al momento di sostituire qualcuno, mammasantissima compresi".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
