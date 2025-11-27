Lautaro e Calhanoglu non attraversano un periodo di forma entusiasmante. E Cristian Chivu ha deciso di agire in maniera diversa

Marco Macca Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 16:32)

Lautaro e Calhanoglu non attraversano certo un periodo di forma entusiasmante. Di fronte alle loro difficoltà, Cristian Chivu ha deciso di agire in maniera diversa rispetto a Inzaghi. Se fino alla scorsa stagione, infatti, i due avrebbero terminato comunque le partite, il nuovo allenatore nerazzurro ha scelto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, di non guardare in faccia a nessuno:

"Con queste sostituzioni, una dopo l’altra, Chivu non ha certo messo in discussione in quanto tali i suoi leader, destinati comunque a ripartire dall’inizio, ma certifica un problema evidente nel loro due ruoli strategici: sia il capitano-centravanti che il totem del centrocampo sono, infatti, ben lontani dai propri standard".

"E pazienza se un tempo sarebbero rimasti in campo per tutto il match, indipendentemente dall’apporto alla causa: il tecnico romeno, a differenza del predecessore, non guarda in faccia nessuno al momento di sostituire qualcuno, mammasantissima compresi".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)