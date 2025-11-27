FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lautaro e Calhanoglu non in forma, GdS: “Con Chivu cambiato tutto rispetto a Inzaghi perché…”

ultimora

Lautaro e Calhanoglu non in forma, GdS: “Con Chivu cambiato tutto rispetto a Inzaghi perché…”

Lautaro e Calhanoglu non in forma, GdS: “Con Chivu cambiato tutto rispetto a Inzaghi perché…” - immagine 1
Lautaro e Calhanoglu non attraversano un periodo di forma entusiasmante. E Cristian Chivu ha deciso di agire in maniera diversa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Lautaro e Calhanoglu non attraversano certo un periodo di forma entusiasmante. Di fronte alle loro difficoltà, Cristian Chivu ha deciso di agire in maniera diversa rispetto a Inzaghi. Se fino alla scorsa stagione, infatti, i due avrebbero terminato comunque le partite, il nuovo allenatore nerazzurro ha scelto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, di non guardare in faccia a nessuno:

Lautaro e Calhanoglu non in forma, GdS: “Con Chivu cambiato tutto rispetto a Inzaghi perché…”- immagine 2
Getty

"Con queste sostituzioni, una dopo l’altra, Chivu non ha certo messo in discussione in quanto tali i suoi leader, destinati comunque a ripartire dall’inizio, ma certifica un problema evidente nel loro due ruoli strategici: sia il capitano-centravanti che il totem del centrocampo sono, infatti, ben lontani dai propri standard".

 

"E pazienza se un tempo sarebbero rimasti in campo per tutto il match, indipendentemente dall’apporto alla causa: il tecnico romeno, a differenza del predecessore, non guarda in faccia nessuno al momento di sostituire qualcuno, mammasantissima compresi".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
GdS – Inter, Chivu deluso dopo Madrid. In 4 nel mirino, uno il destinatario del suo messaggio
Capello: “Chivu non è riuscito a togliere questa caratteristica. L’Inter è una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA