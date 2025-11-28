FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, nuovo traguardo per Lautaro: a Pisa le 250 presenze in Serie A

news

Inter, nuovo traguardo per Lautaro: a Pisa le 250 presenze in Serie A

Inter, nuovo traguardo per Lautaro: a Pisa le 250 presenze in Serie A - immagine 1
Dopo essere diventato il secondo giocatore di sempre per presenze in Champions con i nerazzurri, il Toro raggiunge un altro obiettivo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez è pronto a festeggiare un altro traguardo con la maglia dell’Inter.

Dopo essere diventato il secondo giocatore di sempre per presenze in Champions League (62) con i nerazzurri, dietro a Javier Zanetti, a Pisa il Toro è pronto a tagliare un altro traguardo.

Inter, nuovo traguardo per Lautaro: a Pisa le 250 presenze in Serie A- immagine 2
Getty

L’attaccante argentino giocherà la gara numero 250 in Serie A con la casacca della Beneamata nel massimo campionato italiano, obiettivo che è pronto a raggiungere dopo i sette anni di permanenza in nerazzurro, ovvero dal suo arrivo nel 2018.

Leggi anche
CorSera – Inter, 22 titolari non esistono. Fiducia traballante in qualche giocatore, uno...
Diktat Chivu, Inter più ‘sporca e cattiva’: ora 3 vittorie, staff convinto che…

© RIPRODUZIONE RISERVATA