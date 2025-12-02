"I 10 gol finora realizzati (6 in campionato + 4 in Champions) costituiscono il terzo miglior rendimento in nerazzurro a questo punto della stagione. Aveva segnato di più soltanto nel miracoloso avvio della 2023/24 (15 gol al 2 dicembre, 13 in campionato e 2 in Champions) e della 2019/20 (13 reti, 8 + 5). L’anno scorso a questo punto, complice la non-preparazione per la Coppa America, era a quota 6 (5+1), così come nel 2020. Nel 2022 e 2021 era a 8. Paradosso ulteriore: dopo la doppietta al Pisa, Lautaro è diventato capocannoniere del campionato".