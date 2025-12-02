FC Inter 1908
Lautaro, Giornale demolisce critici: “Se parliamo di lui, allora sulle altre punte dovremmo…”

Critiche, tante critiche. Il più delle volte prive di alcun fondamento. Lautaro Martinez risponde sempre in campo, con i numeri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Critiche, tante critiche. Il più delle volte prive di alcun fondamento. Lautaro Martinez risponde sempre in campo, con i numeri. E Il Giornale smaschera tutti i detrattori dell'attaccante dell'Inter. Scrive il quotidiano:

"I 10 gol finora realizzati (6 in campionato + 4 in Champions) costituiscono il terzo miglior rendimento in nerazzurro a questo punto della stagione. Aveva segnato di più soltanto nel miracoloso avvio della 2023/24 (15 gol al 2 dicembre, 13 in campionato e 2 in Champions) e della 2019/20 (13 reti, 8 + 5). L’anno scorso a questo punto, complice la non-preparazione per la Coppa America, era a quota 6 (5+1), così come nel 2020. Nel 2022 e 2021 era a 8. Paradosso ulteriore: dopo la doppietta al Pisa, Lautaro è diventato capocannoniere del campionato".

"È vero che 6 gol in 13 giornate sono pochi, ma se viene criticato il suo rendimento, sugli altri attaccanti della serie A bisognerebbe aprire interi fascicoli. Domani negli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia probabilmente riposerà. Non tanto nelle gambe, ma nella testa, perché fare il capitano e il bomber dell’Inter significa sopportare critiche spesso esagerate. E, ogni tanto, è meglio ricaricarsi per rispondere a tono".

(Fonte: Il Giornale)

