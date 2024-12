Quanto vale oggi l’Inter? Può dircelo Baroni questa sera. Inzaghi sembra avere ritrovato un sano equilibrio difensivo, perché ora anche in campionato l’Inter subisce meno gol che in avvio di stagione (2 nelle ultime 5 partite; 1 solo in 6 partite di Champions League, miglior difesa d’Europa a pari merito con il Liverpool), ora chiede alla ThuLa i gol necessari per restare nella scia di Atalanta e Napoli.