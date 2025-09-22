Apre Dimarco dopo nemmeno un quarto d’ora, poi servono un’ora e una deviazione di Muharemovic per il raddoppio nerazzurro che però non vale la fine, visto che poco oltre la difesa pasticcia e dà una chance a Cheddira, che ovviamente ringrazia e la sfrutta. Tanta Inter e poco Sassuolo, il risultato non deve ingannare.