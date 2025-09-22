"Molta più Inter di quanto non dica il 2-1 finale sul Sassuolo". Chiaro l'incipit de Il Giornale sulla partita giocata ieri sera dalla squadra di Cristian Chivu contro i neroverdi. Ecco l'analisi del quotidiano: "Chi sbaglia paga, si usa dire. L’Inter sbaglia moltissimo, almeno 5 nette occasioni da gol, ma stavolta non paga e vince lo stesso.
Giornale: “Risultato non inganni, molta più Inter di quanto non dica il 2-1 finale”
La classifica ancora piange, ma almeno non sanguina e Chivu non perde certo adesso il buon umore: l'analisi
Apre Dimarco dopo nemmeno un quarto d’ora, poi servono un’ora e una deviazione di Muharemovic per il raddoppio nerazzurro che però non vale la fine, visto che poco oltre la difesa pasticcia e dà una chance a Cheddira, che ovviamente ringrazia e la sfrutta. Tanta Inter e poco Sassuolo, il risultato non deve ingannare.
Squadra molto corta, con spesso 10 uomini nella metà campo avversaria anche nel secondo tempo. In buona condizione fisica, col morale evidentemente curato dalla vittoria di Amsterdam. La classifica ancora piange, ma almeno non sanguina e Chivu non perde certo adesso il buon umore".
