Marco Astori Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 10:32)

"Il primo obiettivo di serata l'Inter lo ha raggiunto: vincere una partita che andava vinta a ogni costo, pur con qualche rischio di troppo nel finale, e portarsi in classifica a sei punti. Sono pochi, ma sono pur sempre il doppio dei tre che aveva prima. Il secondo obiettivo, invece, lo ha solo sfiorato: fare segnare la prima rete in Serie A al ventenne Esposito". Apre così Repubblica nella sua edizione odierna il suo focus sulla vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Sassuolo.

Si legge: "Pio ci ha provato in tutti i modi, di destro e di sinistro, persino in rovesciata. Invece il primo gol, contro un Sassuolo ordinato e protetto dallo straordinario portiere Muric, l'ha segnata da due passi Dimarco, che ha chiuso in rete una bella azione costruita da Barella e Sucic.

Proprio il croato, sul finire del primo tempo, avrebbe potuto segnare il raddoppio che avrebbe chiuso la partita, se solo Esposito, alla prima da titolare a San Siro, gliela avesse passata dopo essersi fatto strattonare in area da due avversari. Invece ha preferito tirare, e la gara si è trascinata sull'1-0 fino all'81', quando in tre minuti i nerazzurri hanno raddoppiato grazie a un'autorete di Muharemovic, e Cheddira ha riportato il risultato sul 2-1, a riprova di come l'Inter in difesa abbia ancora parecchie falle da tappare".