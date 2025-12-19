Il quotidiano Il Giornale analizza il numero di infortuni nei top campionati europei, attraverso uno studio recente effettuato.
Giornale – Serie A ‘buen ritiro’ dei big: ‘pensioni’ d’oro e pochi infortuni, il dato
“Secondo i dati emersi dal Men’s European Football Injury Index 2024-25, il rapporto pubblicato dal broker assicurativo Howden, la Serie A ha registrato 858 infortuni durante l’ultima stagione. Siamo ben al di sotto della Bundesliga tedesca (1.197), che ha pure 72 gare in meno rispetto al torneo di casa nostra, e di Premier League inglese e Liga spagnola (957). Solo la Ligue 1 francese, un torneo di minore appeal rispetto al nostro, fa meglio di noi: appena 483”.
La Serie A, nonostante un aumento del 24% di stop rispetto alla stagione 2023-24, paga un minore dazio agli infortuni: “Gli infortuni muscolari in A sono i più frequenti (318 casi) ma anche quelli con una gravità media limitata (15 giorni) e un costo medio relativamente contenuto (appena 0,08 milioni di euro)”.
