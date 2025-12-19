FC Inter 1908
Giornale – Serie A ‘buen ritiro’ dei big: ‘pensioni’ d’oro e pochi infortuni, il dato

Lo studio risalta i numeri dei maggiori campionati europei e il confronto in tema di infortuni dei calciatori
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il quotidiano Il Giornale analizza il numero di infortuni nei top campionati europei, attraverso uno studio recente effettuato.

“Secondo i dati emersi dal Men’s European Football Injury Index 2024-25, il rapporto pubblicato dal broker assicurativo Howden, la Serie A ha registrato 858 infortuni durante l’ultima stagione. Siamo ben al di sotto della Bundesliga tedesca (1.197), che ha pure 72 gare in meno rispetto al torneo di casa nostra, e di Premier League inglese e Liga spagnola (957). Solo la Ligue 1 francese, un torneo di minore appeal rispetto al nostro, fa meglio di noi: appena 483”.

La Serie A, nonostante un aumento del 24% di stop rispetto alla stagione 2023-24, paga un minore dazio agli infortuni: “Gli infortuni muscolari in A sono i più frequenti (318 casi) ma anche quelli con una gravità media limitata (15 giorni) e un costo medio relativamente contenuto (appena 0,08 milioni di euro)”.

