“Secondo i dati emersi dal Men’s European Football Injury Index 2024-25, il rapporto pubblicato dal broker assicurativo Howden, la Serie A ha registrato 858 infortuni durante l’ultima stagione. Siamo ben al di sotto della Bundesliga tedesca (1.197), che ha pure 72 gare in meno rispetto al torneo di casa nostra, e di Premier League inglese e Liga spagnola (957). Solo la Ligue 1 francese, un torneo di minore appeal rispetto al nostro, fa meglio di noi: appena 483”.