Dopo la conclusione del mercato estivo, Il Giorno parla delle mosse dell'Inter e di una rivoluzione mancata
Marco Macca 

Dopo la conclusione del mercato estivo, Il Giorno parla delle mosse dell'Inter e di una rivoluzione mancata che, chissà, forse è alla base dell'addio di Inzaghi al termine della scorsa stagione. Scrive il quotidiano:

"L’Inter è rimasta uguale a sé stessa. Christian Chivu dovrà impostare una rivoluzione, dovrà «cambiare abitudini radicate da anni», ripartendo però da quella che è la squadra di Simone Inzaghi".

"Un’ombra lunga che oggi si staglia ancora più poderosa, aumentando il dubbio che, in fondo, quella fuga verso il deserto fosse figlia di una presa di coscienza su una rivoluzione impossibile. Quell’Inter, “colpevole“ di un solo Scudetto in bacheca, ma giunta a due finali di Champions in tre anni, non aveva un futuro".

(Fonte: Il Giorno)

