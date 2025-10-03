Una delle differenze più evidenti fra l'Inter della scorsa stagione e quella attuale è rappresentata dalla composizione dell'attacco: se fino a qualche mese fa dietro ai titolarissimi Lautaro e Thuram c'erano due ultra trentenni come Arnautovic e Taremi (oltre a Corre), oggi scalpitano due talenti di 20 anni o poco più come Bonny e Pio Esposito, che hanno portato talento, entusiasmo e tanta voglia di emergere. Entrambi sono già andato a segno, a dimostrazione che i gol non sono più un'esclusiva della ThuLa.
Inter, i gol non sono più un’esclusiva della ThuLa: Esposito e Bonny scalpitano
Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ora che a Marcus toccherà vestire i panni scomodi dello spettatore forzato per un mesetto, sarà Bonny a dover dimostrare con continuità il teorema della nuova Inter: i gol, lì davanti, non sono più esclusiva della ThuLa".
"Bonny ha segnato alla prima occasione utile — in tutti i sensi, visto che quello che ha bucato la porta granata è anche l'unico tiro del francese in stagione —, mentre prima e dopo di lui Pio Esposito aveva rassicurato Chivu sulle preziosissime risorse del nuovo attacco nerazzurro alle spalle dei titolarissimi: una rete alla prima gara dall'inizio con la maglia dell'Inter, a giugno contro il River Plate al Mondiale americano, poi il primo sigillo in Serie A la scorsa settimana, da subentrato a Cagliari. L'alternanza tra i giovani rampanti paga, perciò Chivu progetta di proseguire su questa strada da qui fino alla sfida col Napoli del 25 ottobre, quando Thuram dovrebbe verosimilmente tornare a disposizione".
