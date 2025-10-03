Una delle differenze più evidenti fra l'Inter della scorsa stagione e quella attuale è rappresentata dalla composizione dell'attacco: se fino a qualche mese fa dietro ai titolarissimi Lautaro e Thuram c'erano due ultra trentenni come Arnautovic e Taremi (oltre a Corre), oggi scalpitano due talenti di 20 anni o poco più come Bonny e Pio Esposito, che hanno portato talento, entusiasmo e tanta voglia di emergere. Entrambi sono già andato a segno, a dimostrazione che i gol non sono più un'esclusiva della ThuLa.