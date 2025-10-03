L'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga costringerà Marcus Thuram a saltare i prossimi impegni stagionali. L'Inter spera di riaverlo a disposizione quanto prima, ma nel frattempo Chivu ha già preparato un piano per sopperire all'assenza del francese.
Inter, ecco quando può rientrare Thuram. Come sostituirlo? Chivu ha un piano
Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'alternanza tra i giovani rampanti paga, perciò Chivu progetta di proseguire su questa strada da qui fino alla sfida col Napoli del 25 ottobre, quando Thuram dovrebbe verosimilmente tornare a disposizione.
Bonny-Lautaro domani, con Pio pronto a entrare in corsa e incidere come in Sardegna, Esposito col capitano più avanti, magari alla ripresa dalla sosta nel delicatissimo faccia a faccia con la Roma all'Olimpico: tutti gli incastri sono possibili, anche se l'ex Parma ha caratteristiche simili a quelle di Marcus e Pio ha struttura e attitudine da centravanti. Perché una cosa è sicura nell'Inter di Chivu: saper cambiare registro tattico è il primo esame da superare per potere stare tra i grandi".
