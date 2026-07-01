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Iddrissou trascina l’Italia U19: “Dall’oratorio all’Inter, ora studia da vicino Thuram”

Iddrissou trascina l’Italia U19: “Dall’oratorio all’Inter, ora studia da vicino Thuram” - immagine 1
L'attaccante nerazzurro guida la Nazionale agli Europei di categoria: già in gol contro la Serbia all'esordio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

A guidare l’Italia Under 19, che lunedì sera ha battuto 2-0 i pari età della Serbia, c’è Jamal Iddrissou. L’attaccante dell’Inter è tra i protagonisti della squadra allenata da Alberto Bollini, che lunedì sera affronterà la Croazia con l’obiettivo di staccare il pass per il prossimo turno.

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Il quotidiano Tuttosport esalta il profilo dell’attaccante nerazzurro:

“Nome che per chi segue i campionati giovanili non è certo nuovo, ma che dei tre interisti schierati ieri titolari da Bollini era forse il meno noto a chi non mastica troppo la materia”.

Iddrissou trascina l’Italia U19: “Dall’oratorio all’Inter, ora studia da vicino Thuram”- immagine 2

Nell’ultima stagione, Jamal Iddrissou ha totalizzato 12 gol con la maglia della Primavera ed è sceso in campo anche nel Girone A di Serie C con la maglia dell'Under 23 di Stefano Vecchi.

Il quotidiano racconta la storia:

“Un biglietto di presentazione di tutto rispetto, per l’attaccante nato nel bresciano, sintesi di un calcio italiano vecchio e nuovo che racconta di un ragazzino cresciuto tra campetti di provincia e oratorio per arrivare fino a una delle più importanti squadre italiane”.

Iddrissou trascina l’Italia U19: “Dall’oratorio all’Inter, ora studia da vicino Thuram”- immagine 3
Getty Images

Tuttosport rivela un retroscena legato a Iddrissou:

“Jamal ha un fratello più grande che gioca in Eccellenza e quando si allena con i grandi cerca di copiare i movimenti di Marcus Thuram, l’attaccante che studia da vicino come punto di riferimento per cercare di arrivare fino ai massimi livelli del calcio”.

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