Il quotidiano conferma l'interrogatorio fissato per venerdì 3 luglio: l'avvocato del difensore e la ragazza negano

Alessandro Bastoni è finito nel mirino della Procura di Milano. Il 27enne difensore dell’Inter è indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall’agenzia di eventi Ma.De di Cinisello Balsamo.

I fatti risalgono al 2020, quando secondo gli investigatori Bastoni avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all’epoca dei fatti minorenne.

Il nerazzurro è il primo calciatore iscritto nel regesto degli indagati e verrà ascoltato venerdì, dopodomani: “Il ragazzo potrà fornire le spiegazioni”, spiega Libero.

La giovane, invece, è già stata ascoltata e ha escluso qualsiasi rapporto di natura sessuale.