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Libero / Bastoni indagato: “Chat determinanti: lista di ‘parole chiave’ tra cui…”

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Il quotidiano conferma l'interrogatorio fissato per venerdì 3 luglio: l'avvocato del difensore e la ragazza negano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Alessandro Bastoni è finito nel mirino della Procura di Milano. Il 27enne difensore dell’Inter è indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall’agenzia di eventi Ma.De di Cinisello Balsamo.

I fatti risalgono al 2020, quando secondo gli investigatori Bastoni avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all’epoca dei fatti minorenne.

Inter Bastoni
Getty Images

Il nerazzurro è il primo calciatore iscritto nel regesto degli indagati e verrà ascoltato venerdì, dopodomani: “Il ragazzo potrà fornire le spiegazioni”, spiega Libero.

La giovane, invece, è già stata ascoltata e ha escluso qualsiasi rapporto di natura sessuale.

“Si tratta di una convocazione ‘al buio’, non sappiamo nulla delle indagini” ha dichiarato all’Agi l’avvocato di Bastoni, Salvatore Scuto.

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Getty Images

Secondo gli inquirenti a pesare sono alcune ‘parole chiave’ utilizzate alle chat, che riportano a incontri e appuntamenti organizzati dalla società con sede a Cinisello Balsamo.

“Determinante l’analisi sui telefoni sequestrati ad arrestati e indagati, ma anche consegnati alle ragazze - rivela il quotidiano -. Analisi attraverso una lunga lista di ‘parole chiave’, tra cui oltre sessanta cognomi di calciatori più o meno noti, per cercare eventuali riscontri degli incontri e della gestione degli appuntamenti nelle chat”.

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